65 AASTAT ABIELU! Imbi ja Endel pikaaegsest kooselust: kui üks räägib, siis teine vaikib

Endel ja Imbi Palmik tutvusid Oleviste kiriku mandoliinide kooris, kus Imbi mängis alti ja Endel tenorit. Endel oli jõudnud tagasi Eestisse, pärast seitset aastat Siberi kullakaevanduses töötamist. Esialgu ei torganud noor härrasmees Imbile teiste seast üldse silma.

Kahe noore vahel hakkasid tunded tekkima alles pärast Endeli abieluettepanekut, mis tuli kui välk selgest taevast – ei mingit kohtingut eelnevalt. „Ma mäletan, et koju tulles rääkisin veel emale, et näe nüüd tehti mulle ettepanek, aga see võttis muidugi natuke aega, et seda kõike seedida.”

Endeli sõnul ei kartnud ta kätt paludes midagi, sest kõik tuli mehe arvates nii loomulikult. Ta palus Imbi kätt veebruaris ja alles siis hakkasid noored rohkem koos aega veetma. Imbi meenutas, et otsustas lõpuks mehele jaatava vastuse anda alles mais, kui nad Kadriorus parasjagu jalutamas olid ning pulmad toimusid suve lõpus.

Kihluse ajal läksid Endel ja Imbi koguduse pastori juurde, kelle kuldsed sõnad on Imbil tänaseni meeles. „Abielu on justkui üks väike taimekene, mis kasvab, aga selle eest tuleb hoolitseda! Küll tuleb teda kasta, väetada, temaga rääkida ja ta kasvab. Ja nüüd on ta kasvanud 65 aastat.“

Noorpaari laulatus toimus Oleviste kirikus. Edasi viidi nad väikese Moskvitšiga naise tädi juurde, kus toimusid pulmad. Külalised viidi kohale aga hoopiski suure veoautoga. „Seal nad istusid üksteise süles, sest nad ei mahtunud kõik sinna niimoodi peale ära.”

Südames peab olema armastus

Armas abielupaar sattus kolme aasta eest ka Getter Jaani muusikavideosse tänu lapselapsele. „Lapselaps ütles, et tuleb sõbrannaga külla. Tegime kooke ja siin ta käis oma fotokaga ringi. Ükskord siis näidati meile seda videot. Väga tore oli. Getter on nii armas lapsukene,“ tõdes Imbi.