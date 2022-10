Hillary Clinton 75! 30 seika paljukannatanud esileedi ja söaka poliitiku elust

Hillary Diane Rodham Clinton sündis 26. oktoobril 1947 Chicagos ning kasvas üles selle eeslinnas Park Ridge'is. Tal on kaks nooremat venda: Hugh (snd 1950) ja Anthony (1957). Hugh' sõnul kasvatati neid traditsioonilises Kesk-Lääne vaimus: „Pere, pühapäeval kirik, austa endast vanemaid, ole koolis ja spordis edukas“.

Kui Hillary Clinton 1995. aastal Nepalis kuulsa mägironija Sir Edmund Hillaryga kohtus, ütles ta ajakirjanikele, et ema oli talle nime pannud mägilegendi järgi. See on osutunud müüdiks: Edmund Hillary sai tuntuks alles 1953.

Võimalik, et tipp-poliitikule vajaliku paksu naha kasvatas tütrele selga tema isa Hugh. Tekstiili hulgimüüjast Hugh Ellsworth Rodham oli biograafide sõnul autoritaarne ning võis ka väga krõbedalt öelda. Hillary ise on öelnud, et tema lapsepõlv meenutas telesarja „Father Knows Best“ („Isa teab kõige paremini“).

Lapsena kirjutas Hillary NASAsse ja uuris, kuidas ta võiks astronaudiks saada. NASAst tuli vastus: tüdrukutel pole võimalik astronaudiks saada.

Üheksandas klassis tuli Hillary vahel kooli gaidi vormiriietuses – ehk just sellepärast püüdis ta hiljem edendada koolivormi kandmist.

Koolipõlves edukas ja aktiivne tüdruk astus nimekasse Wellesley tütarlastekolledžisse. Lõputöö kirjutas ta Chicago radikaalsest kogukonnaaktivistist Saul Alinskyst.

60ndatel oli Hillary vabariiklaste partei pooldaja ja tegi kampaaniat nende esindaja Barry Goldwateri heaks. 1968. aastal läks ta aga teise leeri. 1972 tegi ta kampaaniat demokraatide kandidaadi George McGoverni ning 1976 Jimmy Carteri heaks.

Pärast Wellesley lõpetamist töötas Hillary Alaskal kalakonservitehases. Kui noor naine kaebas ebatervislike töötingimuste üle, pisteti talle sulg sappa, aga lõpuks pandi ka vabrik kinni.

Wellesley lõpetanult sai Hillary sisse nii Yale'i kui ka Harvardi juurakooli. Otsustavaks sai ühe Harvardi professori avaldus. Kui keegi sõber tutvustas õppejõule Hillaryt sõnadega: „Ta püüab otsustada meie ja me lähima konkurendi vahel“, vastas professor: „Esiteks: meil pole lähimat konkurenti, ja teiseks: meil pole naisi juurde vaja.“ Seepeale otsustas Hillary Yale'i kasuks.

1971. aastal Yale'is tutvus Hillary oma tulevase mehe Bill Clintoniga. Bill on hiljem rääkinud, et neiu torkas talle loengus silma jõulisuse ja enesekindlusega. Päriselt sõbruneti Yale'i raamatukogus. Ju muutusid lokkispäise noormehe pilgud järjest läbitungivamaks, sest ühel hetkel tõusnud Hillary oma laua tagant püsti, sammunud Billi juurde, sirutanud käe ja öelnud: „Kui sa mind muudkui vaatad ja mina vaatan vastu, võime sama hästi tuttavaks saada. Mina olen Hillary Rodham.“

Billi ema püüdis poega heidutada, kritiseerides tema väljavalitu välimust. Bill vastanud: „Mul peab olema inimene, kellega ma saan rääkida. Kas sa siis ei mõista?“

Kui Hillarylt küsiti, mis teda Billi juures köitis, kõlas vastuseks: „See, et ta mind ei kartnud.“

1975. aasta oktoobris lasid noored end paari panna oma ühise kodu elutoas. 1980 sündis nende ainus tütar Chelsea. Kuid Billi abieluvälised armuafäärid ähvardasid nende abielu mitu korda hukutada.

Ühe biograafi väitel eelistanuks Hillary suuremat peret, kuid kannatas viljakust kahjustava tervisehäda all.

Enne Billiga abiellumist üritas Hillary astuda USA merejalaväkke – küllap poliitilise statement'i tegemiseks –, kuid praagiti välja. Otsustajate sõnul oli Hillary liiga vana, kehva silmanägemisega – ja naine.

Juurakooli lõpetamise järel naasid Clintonid Billi koduosariiki Arkansasesse. Bill valiti 1976 osariigi kohtuministriks, hiljem oli ta kaks ametiaega osariigi kuberner.

1977 võeti Hillary tööle Arkansases Little Rockis asuvasse prestiižsesse advokaadibüroosse Rose Law Firm, mis oli asutatud juba 1820. Ühel esimesel kohtuprotsessil vandemeeste kogu ees esindas Hillary konservifirmat, mille tootest oli väidetavalt leitud rotitagumik. Hillary võitis kohtuprotsessi, kuid Bill ilkus rotitagumiku üle veel aastaid.

1990. aastate algul teenis Bill kubernerina aastas 35 000 dollarit, kuid tema naine advokaadina ja firmade nõukogude liikmena 100 000.

1988 ja 1991 valis väljaanne National Law Journal Hillary USA 100 mõjukama advokaadi hulka.

Mitu biograafi on väljendanud kahtlust, et Hillary ja Billi abielu on algusest peale tuginenud ennekõike poliitilistele ambitsioonidele, mitte armastusele – nende eesmärk olnud korraldada demokraatlikus parteis revolutsioon ning kindlustada Billi saamine USA presidendiks. 1992 läkski see korda. Clintonid siirdusid peagi Valgesse Majja ja Hillaryst sai esimene magistrikraadiga USA esileedi.

Hillaryt on aastakümneid kahtlustatud lesbilisuses – koolipõlves ei huvitunud ta oma välimusest ning on paljude arvates liiga otsekohene.

Clintonite kass Socks (u 1989–2009) sai üle maailma kuulsaks ja tema pilt oli ka lastele mõeldud Valge Maja veebiküljel. Aias tohtis USA esikass jalutada vaid rihma otsas. Kui Bill 2001. aastal ametist lahkus, jäi Socks elama tema endise sekretäri Betty Currie juurde, sest ei saanud Clintonite koera Buddyga läbi.

Kui Hillary kuulis esimest korda oma mehe salasuhtest Valge Maja noore praktikandi Monica Lewinskyga, pidas ta seda parempoolsete vandenõuks.

Kui Billi kaks ametiaega olid läbi, pääses Hillary viimaks oma ambitsioone ellu viima. 2000 sai temast esimene naissoost New Yorgi senaator ning 2009 Barack Obama valitsuse välisminister.

2016. aasta presidendivalimistel oli Hillary demokraatliku partei presidendikandidaat, kuid jäi valimistel Donald Trumpile alla.

Poliitikuna kujunesid Hillary firmamärgiks pükskostüümid. Ta on tunnistanud, et hakkas neid eelistama pärast 1995. aasta visiiti Brasiiliasse, kus fotole jäi ribake tema aluspesust ning seda hakkas oma reklaamis kasutama Brasiilia pesufirma DuLoren. Ameerika saatkonna kaebuse peale võeti reklaam ringlusest, kuid Hillary rõivastiil oli jäädavalt muutunud.

Hillary armastab vürtsikaid roogi. Vähemalt vanasti oli tal kombeks käekotis kaasas kanda pudelit Tabasco kastet ja tšillihelbeid. Ta sööb iga päev ühe värske jalapeno pipra. „See on üks põhjusi, miks ma nii terve olen ja mul nii palju jaksu on.“

Valge Maja päevil oli Hillary lemmikkook presidendi kondiitri Roland Mesnier' kohvimaitseline vahukook.

Tütar Chelsea on teinud Hillaryst ja Billist kolmekordsed vanavanemad.