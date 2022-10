ÕL VIDEO | Indrek Saar avaldab, millised on tema ja abikaasa Ülle Lichtfeldti lemmiktantsud

Saates „Tantsud tähtedega“ osaleva näitleja Ülle Lichtfeldti poliitikust abikaasa Indrek Saar jõudis kolmandaks otsesaateks lõpuks ka telestuudiosse. Ta tunnistab, et kohapeal on abikaasale kaasa elada hulga keerulisem kui kodus diivanil. „Närv on sees veel ka pärast etteastet,“ sõnab ta.