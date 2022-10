„TIIGRI PUUDUTUS“ NOVEMBER | Tervendaja Ervin Hurt näitab kuidas armastust ligi meelitada, sest november on seksuaalenergia kuu

Tähetark Igor Mang prognoosib oma astroloogilises ülevaates, et novembrikuu esimene pool on väga rahutu ja konfliktne. See sai alguse juba oktoobri lõpust ja kestab kuni 18. novembrini. Käes on kõige raskem ja keerulisem aeg sel aastal. Saate „Tiigri puudutus“ külaliseks on aga seekord selgeltnägijate tuleproovist tuttav tervendaja Ervin Hurt, kes on üks Lõuna-Eesti nõutumaid sensitiive. Ta töötab eeskätt energiatega ning tema poole pöördutakse nii tervisemurede korral kui ka needuste mahavõtmiseks ja kodupuhastuseks. Ervin nimetab novembrit seksuaalenergia kuuks ning näitab ette lihtsa nipi, kuidas armastust ligi meelitada.

Vaata videot!