Organist Andres Uibo: tormasin kirikusse ega uskunud oma silmi – orel oli terve. Selle peale hakkasin lihtsalt lahinal nutma

„Olin ju tollal veel noor mees, väga nendest nõudlikest onudest ukse taga ära ei ehmatanud. Küll aga küsisin, et kuhu me lähme, ent vastust ei saanud. Maja ees seisis Volga, mind pandi tagaistmele, üks meestest istus ühele, teine teisele poole. Küsin uuesti, et milles asi, aga vaikus. Mõtlesin, et kas tõesti on nüüd Siberisse minek ees. Aga mille eest?