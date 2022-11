„PUUDUTA MIND“ 253. SAADE | Allikaemand Kristel Vilbaste: pudel, mis muudab kraanivee allikaveeks – siin on miljoni dollari äri!

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on seekord loodusajakirjanik ja allikaemand Kristel Vilbaste. Räägime saates hingestatud loodusest ja sellest, kuidas looduse rütme jälgides mõõdukalt ja mõnusalt ära elada. Aga ka lugudevestmisest hingedeajal ning lillemuinasjuttudest. „Teema milles praegu kaelani sees olen on joogivesi,“ räägib Kristel. „Kandvaks teemaks on veel ka mõnus, ilma hirmudeta elu ning looduspimedus ja see, et „võta loodusest seda kala, mis ise lauldes mäele tuleb“,“ õpetab allikaemand.

