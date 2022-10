„Troonide mängu“ eelloo „Lohede koda“ esimene hooaeg lõppes – mis edasi?

„Lohede koja“ võtted algasid eelmise aasta aprillis Ühendkuningriigis. Sari jõudis HBO eetrisse 21. augustil 2022. Kriitikute reageeringud on olnud üldjoontes positiivsed, kuid esimene hooaeg on saanud sarjata liigse vägivaldsuse eest. Väljaanded Rolling Stone ja Entertainment Weekly avaldasid arvamust, et uus sari toetub liialt uhketele vaatepiltidele ning seal napib põnevaid kõrvaltegelasi, mis olid „Troonide mängule“ sära andnud. Arvustajad on kritiseerinud ka ajahüppeid, mis teevad tegevuse raskesti jälgitavaks.