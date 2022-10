GALERII | Meeleolukas Jüri Arraku sünniaastapäeva tähistamine ja mälestusnäituse avamine Kangro skulptuurigaleriis

Tauno Kangro stuudios avati Jüri Arraku ja Tauno Kangro ühisnäitus, kus Jürit meenutati hea sõnaga. Kohal viibisid kõige lähedasemad ja sõbrad. Abikaasa Kai Arrak rõõmustas, et esil olid ka kunstisõprade kollektsioonist pärit Jüri viimaste aastate tööd, kust tuli aina rohkem esile tema isiksus. Kai nentis, et on tunda, et ka Jüri viibib oma mälestusnäitusel.