NEEDID JA TÄTOVEERINGUD! „Villas“ osalenud Diana hakkab armeenlasest isa nõudmistele vastu: tahan olla mina ise!

Tõsielusaates „Villa“ osalenud armeenia juurtega Diana Pogosjan (21) on üles kasvanud kodus, kus oli karm kasvatus. Tema isa väärtustega ei sobi tütre needid, tätoveeringud ja mahalõigatud juuksed üldse. Kuigi Diana pole armeenia kultuuritraditsioone üle võtnud, soovib ta sõrmust sõrme saada siiski armeenlaste moodi. „Abielludes on mul kas kõik või mitte midagi. Neil on abielludes väga suured peod, kus on mega palju inimesi,“ avaldab Diana, et tahab tulevikus pulmade alla palju raha panna. Samuti ei soovi ta oma pulmas olla traditsioonilises valges kleidis, vaid hoopiski üleni mustas.