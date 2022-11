Kümme aastat jutti joonud Viljar pääses viinakuradist: „Alkot ei taha, aga lõbusat elu tahaks tagasi küll.“

Mustvees sajab värvilisi puulehti ja linna üks popimaid kohti tiksub nädala alguse rütmis. Tühjas baaris nööbib Viljar (53) plekkpurgilt kaane. Džinn on promillidest prii ja mees võtab tubli lonksu – janu pärast. „Ma ei vaja alkoholimaitset, see on ikka nagu karastusjook,“ ütleb ta alkoholivaba rüüpe kohta.

Aegu tagasi olid sellised paigad mehe lemmikkohad. Alkohol polnud vabadus, vaid vabandus. Neil kibeda viina, magusa veini ja kadakasest maitsest tulvil džinni tiksumiste toel sai küll omajagu pulli, kuid vägijoogi hullutavat ja hukatuslikku mõju koges mees hiljem.

Nõukogude armee viis Viljari Voroneži ja sõjavägi võttis veidi hoogu maha. Naastes võttis pitsi põhja vaatamine aga tuurid taas üles. „Kukkusin hullult jooma. Tööl käisin Tudulinna valutsehhis, kaks nädalat tööl, kaks vaba. Alguses jõin selles tempos, hiljem kogu aeg.“

Enam hullemaks minna ei saanud – ometigi läks.