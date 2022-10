HÜVA NÕU | Miks mõned inimesed saavutavad edu pea kõiges, aga teistel justkui ei õnnestu miski?

Miks mõned inimesed saavutavad edu pea kõiges, aga teistel justkui ei õnnestu miski? Lihtne on loetleda väliseid, inimesest mittesõltuvaid tegureid, nagu sündimine heasse perre, loomuomane ettevõtlikkus ja julgus, palju raha... Ent edukate inimeste saladus peitub väga sageli hoopis nende keskmisest kõrgemas enesekindluses. Nad usuvad, et saavad hakkama, ja usaldavad teekonda. Kõige parem on aga see, et ka eneseusaldust on võimalik treenida.