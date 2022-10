VIDEO | KAKS TÄHTSAT SÕNA: kõmusari "Kroon" lisas Judi Denchi kriitika peale treilerisse olulise märkuse

Sarja viies hooaeg jõuab Netflixi programmi novembris. Juba on teada, et „Kroonis“ väidetakse, nagu oleks praegune kuningas Charles III (seriaalis Dominic West) üritanud 1990ndail oma ema Elizabeth II (Imelda Staunton) troonilt kangutada. Briti toonane peaminister John Major on kinnitanud, et sellisel väitel pole vähimatki tõepõhja all. Uuel hooajal kajastatakse ka Charlesi ja printsess Diana (Elizabeth Debicki) abielu purunemist. Lisaks pidavat Charles seriaalis ütlema, et tema ema tuleks oma lastekasvatusmeetodite tõttu vangi panna.