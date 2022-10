MOE TOP | Tim Bluz kiidab Tallinn Fashion Weeki külalisi: publiku vinged rõivad varjutavad moelaval esitatud disainerite loomingut

On raske öelda, kas kodumaised moeloojad on juba iga-aastasest rutiinist tüdinenud või ei lenda praegustel rasketel aegadel nende fantaasia kuigi sujuvalt, aga moenädala külalised on kõike muud kui väsinud – nad demonstreerisid oma moevalikutega vaata et rohkem leidlikkust kui professionaalid.