AVAMEELSELT LAHUTUSEST! Stilist Merit Boeijkens: kui asjad ei toimi, siis mõistad, et oled suhtes iseenda vang

„Kui oled elus olnud kellegagi pikalt koos, lähedane ja kedagi armastanud, siis loomulikult kui need sidemed enam ei tööta, oled pettunud iseendas, oma partneris ja need emotsioonid võivad kasvada üle pea, aga mingil momendil tekib selgus: asjadest, mis enam ei toimi, tuleb lahti lasta. Me oleme proovinud, ei ole kergekäeliselt oma suhet lõpetanud ja otsuse, et kolime lahku, tegime juba mitu aastat tagasi.

Kui jõuad järeldusele, et oled teinud oma parima ja asjad siiski ei toimi, saad aru, et oled suhtes iseenda vang ja hoiad ka teist vangis, siis on lahkuminek kergendus. Kui tunned, et oled teinud valearvestuse, läbi kukkunud ja pikemat aega õnnetu, on vaja muutust,“ rääkis Merit.