HÜVA NÕU | Kui teed väärt asja, ära ole tagasihoidlik

Digiturundusagentuuri juht Kaspar Aren paneb ettevõtjatele südamele, et digiturundus on rohkem kui Google ja Facebook reklaamide tegemine ning sotsiaalmeediasse postitamine. Tähtis on mõista oma klienti, sest see, kes mõistab oma klienti kõige paremini, võidab ka turu tähelepanu. See, kes suudab kõige enam kulutada kliendi saamiseks, võidab turuosa. See, kes suudab eelnevat kahte kokku panna kasumliku strateegiana - on loonud jätkusuutliku äri.