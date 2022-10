Valter Soosalu: ma ei tea ühtegi dirigenti, kes oleks öelnud, et tal oli laulupeo dirigendipuldis mugav olla

Valter Soosalu mäletab väga hästi oma esimest korda laulupeo dirigendipuldis. „Kindlasti oli see elu üks võimsamaid kogemusi. Täiesti omaette kogemus on näha ja kuulda laulupidu just dirigendipuldist. Saad sel hetkel väga hästi aru, kui väike ja tähtsusetu sa oled. Kui su ees seisab nii palju laulutahtelisi inimesi, siis pole aega ega soovigi mõelda, kuidas sa iseennast sel hetkel tunned. See polegi tähtis. Keskendud vaid oma tööle. Oma vaimset ja tervislikku seisundit võid hiljem hinnata nii palju kui süda lustib,“ kirjeldab ta tunnet, mis tähendab seista mitmekümne tuhande pealise koori ees laulukaare all.