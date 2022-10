MIDA TOOVAD MEILE VARJUTUSED? Haiged saavad terveks ja terved jäävad haigeks

Seekordsed varjutused toimuvad Skorpioni-Sõnni teljel. Need sodiaagimärgid on seotud raha, heaolu ja võimu teemadega. „Varjutus Skorpionis toob tavaliselt kaasa väga suuri muutusi, sest Skorpion on surma ja taassünni märk,“ hoiatab tähetark Peeter Tammela. „Ta ei soosi üldse sellist materialistlikkust, tarbijalikku eluhoiakut, sellist mudelit, nagu meil praegu valitseb. Skorpion nõuab mingit täiesti uut väärtuspilti.“