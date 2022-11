ÕL VIDEO | Tantsusaate „musta hobuse” paari üks osapool paljastatud! Tutvu treeneriga, kes tantsitas Koit Toome teisel hooajal esimeseks

„Hetkel, mil minuni tuli kõne tantsusaate nn kriisiosakonnast pärast villemdrillemi vigastust, olin pere ja peretuttavatega koolivaheajareisil Türgis. Just eelmisel päeval olin pisarsilmil sulgenud Mauri Dorbeki „Ma tahan, ma suudan, ma võin“ raamatu, mis rääkis tema kalli elukaaslase võitlusest kopsuvähiga. Muuhulgas on hetkel vähiga võitlemas ka minu kallis vanaema. Kui mu esimene vastus tantsusaatele augustikuus oli kindel „ei“, siis nüüd, mitu kuud hiljem oli ehk aeg küpsem – tundsin, et ehk tahan, suudan ja võin minagi. Esmalt muidugi andsin teada, et sooviksin tunnikese mõtlemisaega ning naljatades ütlesin sedagi, et tunni aja pärast ütlen lihtsalt uuesti „ei“, kuid kas oli see loetud raamatu mõju või lihtsalt eemalolek ja päike, mis käivitasid minus teatud sportliku hasardi õpetada tantsuvõõras inimene kohe nullist vaid ühe nädalaga kaht tantsu tantsima,“ sõnab Kerttu, kes sisuliselt otse lennukilt tantsusaali trennidesse suundus.