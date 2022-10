ÕL VIDEO | INTERVJUU OTSE MASSAAŽILAUALT | „Vallalise kaunitari“ Kaspari elu pärast saadet: vanemad prouad tulevad ja näitavad tütardest pilte

Kaspar elab Türil ühetoalises poissmehekorteris ja töötab kohalikus salongis massöörina. Masssööripaberid sai ta kätte pea kolme aasta eest. Massaaž on Kaspari viis inimesi aidata. Näiteks tegeleb ta sportlastega ja aitab tulemusi parandada neil, kellel on suur füüsiline koormus. Ka varem on tema töö olnud väga füüsiline, sest ta ehitas katuseid.