MEHE NUKUKE! Silvia Ilves: enamik disainerikleite jõudis mu garderoobi, kui mu kõrval oli ärimees, kes nautis kaunites rõivastes naist

„Mulle meeldib lubada endale asju, mida ma endale lubada ei saa,“ tunnistab tšellist ja nelja lapse ema Silvia Ilves Tallinna moenädalal. „Eriti palju sai neid garderoobi soetatud siis, kui mu kõrval oli ärimees, kes nautis, et tema naisel on kaunid rõivad. Kord esitas ta mulle väljakutse, et kui ma keelpillimängijate konkursi finaali pääsen, saan temalt oma unistuse kleidi,“ meenutab Silvia naerdes.