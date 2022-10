Koit Toome müüb uhket autot: talvel pole see kordagi sõitnud!

Koit Toome Aston Martin DB9 Project Kahni läbisõit on 18 420 kilomeetrit. Mootoril on võimsust 350 kW. „Väga haruldane auto, ilusa varustuse ja erakordselt väikese läbisõiduga. Auto on täiesti ideaalses korras – klaasid, värv, nahast salong, mootor ja veermik on nagu uued. Talvel pole kunagi sõitnud. Kõik on suvel Carmuses üle vaadatud. Kevadel on tehtud autole ka ülevaatus, mis kehtib 2023. aasta maini,“ kirjeldab muusik oma väärikat maanteesuksut.