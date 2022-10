EKSKLUSIIVINTERVJUU | Kriss Soonik-Käärmann on viimaseid kuid beebiootel: tulevane suur vennake Karl soovis, et sünniks beebisebra, aga ma pole superkangelane

Tallinna moenädala teise päeva lõpetas pesudisainer Kriss Soonik-Käärmanni (39) uue kollektsiooni sensuaalne esitlus, kuid disainer ise kodumaale ei jõudnudki, vaid tervitas publikut ekraani vahendusel Londonist. Selleks on ilus põhjus – Krissi ja tema ettevõtjast abikaasa Kristo Käärmanni perre on peagi sündimas teine laps. „Kuna olen ootusega juba viimase kolmandiku keskel, siis pole lendamine ja liigne stress enam soovitatav,“ põhjendab moelooja. Kogu teise raseduse vältel on ta end hoidnud ja aja maha võtnud, sest esiklaps sündis enneaegselt. „Iga päev ja nädal, mis arstide poolt seatud tähtajale lähemal, on meie jaoks suur võit.“