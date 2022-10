Hiinas elav modell Anna-Maria: pidin kaks korda spetsiaalselt Serbias vaktsineerimas käima, et siia üldse pääseda. Plaan veeres aga allamäge

Teisipäeval, kui Eestis stardib moe suursündmus Tallinn Fashion Week, naudib modell Anna-Maria Tuisk (22) ligi 14 miljoni elanikuga Guangzhou linna tornmajas puhkepäeva ja mõtiskleb, millist videot Hiinas keelatud TikToki postitada. Anna-Maria teenistus on kopsakas ja ta on Hiina eluga rahul, mis siis, et mõningad kohalike kombed tekitavad külmavärinaid.