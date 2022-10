ÕL VIDEO | PÄEV RAHVALEMMIKUGA | Popmuusik Kerdo Mölder avab Diana Klasi ukse ja oma südamesopid: tean vähemalt kolme Respekti fänni, kes minu järgi lapsele nime pannud

„Ma olen õnnelik oma väga hea omaduse üle, mis mulle on kaasa kingitud. See on mul töökus. Ma olen tõesti väga töökas inimene. Ma ei ole peljanud ühtegi tööd. Ma hakkasin sel aastal sünnipäeval mõtlema, mis töid ma kõiki teinud olen. Ma olen kõike teinud!“ sõnab Mölder. Ja ta ei valeta. Raadiojaamade programmijuht, valgus- ja helimees, taksojuht, hamburgerimüüja, aknapesija, koristaja, säästumarketi müüja… Keeruline on leida ametit, mida mees aja jooksul pidanud poleks. Mehe süda kuulub aga eelkõige muusikale. Juba aastaid on ta olnud ansambli Respekt üks solistidest. Ehkki Respekti laulude näol pole tegu peavoolumuusikaga, leidub ansamblil ohtralt fänne. „Võib-olla see ongi edu võti, et me ei ole koguaeg pildis, aga on väga paljud täissaalid ikkagi,“ räägib Mölder.