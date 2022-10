„Ma ei suuda enam!“ Polüskleroosi põdev Selma Blair pidi tantsusaatest taanduma

„Ma lihtsalt ei suuda enam,“ nentis 50aastane näitlejanna, kes enda sõnul on olnud viimased kümme aastat enamjaolt voodirežiimil. Ometi otsustas ta raske haiguse kiuste osaleda USA televõistlusel „Dancing with the Stars“. Blair ja tema profipartner Sasha Fisher (38) olid saate 31. hooajal teinud efektseid etteasteid, mis panid publiku vaimustusest ahhetama. Blair sai nõtkelt hakkama keerulise koreograafiaga ning paistis end tantsupõrandal tundvat nagu kala vees, kuigi teda on vaevanud rängad tervisehädad: valud, tasakaalukaotus, ravimitest tingitud vaevused.