VIIMSEPÄEVA TANGO LÕPU EELÕHTUL: on suur juhuste kokkusattumus, et vennad Ott Jalakas ja Mikk Tammepõld koos lava jagavad

„„Like a shadow“ on mul aegade algusest playlistis, see meeldis mulle juba aastal 95, kui olin kümneaastane,“ meenutab sõber, kui vaimustuses ajakirjanik räägib, et 90ndate kultusbändil Jaxyl on koos intellektuaalse rocki esindaja Dramamamaga kontsert kavas. Sotsiaalmeedias samasisulise postituse all õhkavad erinevas vanuses daamid nostalgiliselt ja lubavad korraldada ühiskülastuse.