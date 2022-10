LÕPP HEA, KÕIK HEA! Keili Sükijaineni reis Londonisse sai konarliku alguse: saatejuhil ununes pass maha, abikäe ulatas raadiokuulaja

„Kuidas ma nii rumal olin ja hakkasin Londonisse ID-kaardiga minema?!“ teatas varastel hommikutundidel saatejuht ja sisulooja Keili Sükijainen, et tema reis Ühendkuningriiki sai ootamatu alguse. Nimelt avastas Keili Riia lennujaamas, et tal on kaasas vaid ID-kaart, kuid riiki sisenemiseks on vaja passi.