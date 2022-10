TOP 10 | KRIISIAJA MOETRIUMFID! Tim Bluz pani paika Tallinn Fashion Weeki esimese päeva stiilsemad külalised

Pole ime, et Tallinn Fashion Weeki punased vaibad on alati kas hit või miss. Nagu iga loominguline valdkond, on ka moetööstus väga ebastabiilne ja selle edu oleneb paljudest faktoritest. Viimasel ajal räägitakse üsna palju, et mood on ebavajalik luksus, mida enamik inimesi ei saa endale lubada. Seda eriti sellistel majanduslikult keerulistel aegadel nagu praegu, mistõttu vajab ka kogu moetööstus kõvasti reforme. Ausalt öeldes on sellele raske vastu vaielda. Ühe couture (ehk kõrgmoe) komplekti hind võib vabalt ületada keskmise palga. See aga ei tähenda automaatselt, et meil oleks vaja kollektsioonide ja moenädalatega lõpparve teha. Mõned inimesed võtavad moodi nagu kunsti ning saavad disainerite loomingust visuaalset naudingut. Teised leiavad moelavadelt ja ajakirjadest praktilisemat inspiratsiooni oma garderoobi planeerimiseks. Moetunnetus sõltub eelkõige inimese tahtmisest ja kirest. Seega, igaüks saab mingit lahedat outfit’i välja mõelda. Selleks on vaja vaid natuke fantaasiat!