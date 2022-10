UUS TÄHT EESTI MUUSIKATAEVAS! Narva naine Ivi esindab Eestit mainekal rahvusvahelisel muusikafestivalil: töötan nagu terminaator!

Viktoria on sündinud ja kasvanud Narvas ning läbi ja lõhki vene kultuuriruumis. Hoolimata sellest on noor naine ja lootustandev laulja omandanud heal tasemel eesti keele. „Mul on olnud täiesti vene lapsepõlv. Vene kool ja vene rahvusest vanemad,“ jutustab lauljanna. „Kui kolisin seitse aastat tagasi Tallinnasse ja tulin ülikooli prantsuse keelt õppima, oli mul siin raske tuttavaid leida. Olen tänulik, et viimastel aastatel oli mul Narvas väga hea eesti keele õpetaja. Ta ei õpetanud vaid grammatikat, vaid ka seda, kuidas suhelda, ja see on minu jaoks olnud väga kasulik,“ jutustab Ivi.