HÜVA NÕU | Jõutõstmise maailmameister annab nõu, kuidas talvel kenasti jalul püsida

Kaido Leesmanni nimel on ohtralt saavutusi. Ta on oma vanuserühmas jõutõstmise maailmameister, mitmekordne Euroopa meister, mitmekordne Eesti meister, jõusaalitreener ja mitmekordne kabemeister Eestis. Kaido andis raadio Elmari hommikujutus nõu, kuidas sügisel keha ja vaimu virgena hoida ja talveks ette valmistuda, et kevadeni jalul püsida.