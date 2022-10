Hugh Grantile suuseksi teinud prostituuti ähvardab 30aastane vabaduskaotus

Brown (53) õige nimega Estella Marie Thompson on rääkinud, et 50dollariline suuseks filmitähele tõi talle kuulsuse ja rikkuse. Skandaalijärgsetel aastatel sai lõbutüdrukust miljonär – ta tegi karjääri pornotööstuses, andis intervjuusid ja osales telesõudes. Divine rääkis, et sai oma lapsed erakooli panna ning koos elukaaslasega Beverly Hillsi viietoalise elamise osta. Ta võrdles end Julia Robertsi tegelaskujuga romantilises komöödias „Kaunis naine“.