VIDEO | „SEE VALU ON VÄGA RÄNK.“ 41aastane laulja suri 20 000pealise publiku silme all

Briti leht The Guardian kirjutab, et Mikabeni nime all tegutsenud Michael Benjamin astus laupäeval Ida-Pariisis 20 000 inimest mahutaval Accor Arenal üles Haiti ansambli Carimi külalisesinejana. Vaatajad nägid, kuidas Mikaben – nimeka Haiti laulja Lionel Benjamini poeg – lavalt lahkudes kokku kukkus. Ilmselt tabas teda infarkt või südame äkkseiskumine. Kogu Haiti on leinas – tegu oli oma põlvkonna ühe säravama artistiga.