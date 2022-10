SEKSISKANDAAL! Kas Muumitrollil on uuel pildil tõesti munandid?!

Iltalehti teatel avastas Tamperes elav Jarkko-nimeline muumikruuside kollektsionäär, et uuel Moomin by Arabia kruusil paistavad Muumitrollil olevat ilmselgelt meessoo tunnused - munandid. Jarkko naljatab, et küllap hakkavad soomlased nüüd neid kruuse kokku ostma sama agaralt nagu jooditablette. „No täitsa kotid,“ kinnitab ka Jarkko sõber, Turus elav Juha, kes ostis endale kõnealuse kruusi naljapärast, kui Jarkko sellele tähelepanu juhtis.