FOTOD | Eesti turismi esileedi Daisy Järva avas Nõmme Majas näituse, mis on pühendatud tema abikaasa Kalle mälestusele

Tuntud seltskonnadaam ja Eesti üks pikaajalisemaid turismiettevõtjaid ja turismiettevõtete koostöö edendajaid Daisy Järva avas Nõmme Majas näituse „Aeg voolab“, mis on pühendatud tema abikaasa Kalle mälestusele. Koos kaasaga on nad kogunud Eesti kunstnike töid ja antud näitusel ongi avaldatud Karl Burman vanema ja Karl Burman noorema joonistused. Nende seas on kõige unikaalsem Raimond Valgre portree aastast 1949.

