Miks Artjom Savitski vene keeles ei laula? "Venemaalt tuleb muusika mõistes head kvaliteeti ja kraami, sel pole lihtsalt mõtet.“

„Tänu TikTokile võin väita, et noored on praegu minust väga sillas. Naljakas on see, et nad ei pruugi teadagi, et muusikaga tegelen,“ räägib Artjom (30). Aeg on edasi läinud. Pärast superstaarisaadet pelgas mees, et pole piisavalt teistele meele järele ning see tekitab „jamasid“. „See on igav, mulle meeldib ju pulli teha,“ sõnab muusikust tiktokker.

Juhuslikult popiks

2020. aastal naelutas koroona kõik koju nelja seina vahele ja Artjom mõtles naljaviluks TikToki alla tõmmata. „Jäin lappama ja mul oligi naljakas, inimesed tegid toredaid asju. Mõtlesin ka proovida.“

Mingeid ootuseid tal polnud, pigem mõtles, et on järjekordse sotsiaalmeediaplatvormi rongist maha jäänud. Tema esimese video võtsid vaatajad nii soojalt vastu, et tekkis plaan igal nädalal postitada vähemalt üks video või sketš. „Ideed tulid ikka elust enesest. Kui neid parajasti pole, võtan malli teistelt. Teen omas mahlas järele seda, mis mind TikTokis naerma on ajanud,“ sõnab ta.

Noorte seas on hullult populaarne tema eestlase ja venelase karakter. Mispärast? „Ehitan sketši üles kontrastidele. Küllap olen siis mõlemas olemuses autentne – vene temperament, kes on üles kasvanud Eesti keskkonnas.“ Paljude jälgijate meelest annabki tema huumorile omajagu vunki juurde algupärane vene keel. Artjom viskab stereotüüpide üle nalja, aga hoidub irvitamast rassismi, seksuaalse väärkohtlemise ja erivajaduste teemadel.