KARM SÜÜDISTUS: Charlesi vanaonu kuritarvitas lastekodupoissi?!

Briti kõmulehe Mirror teatel on süüdistajaks Arthur Smythi nimeline mees, kes 1970ndail elas Põhja-Iirimaal Belfastis kurikuulsas Kincora lastekodus. Smythi väitel kuritarvitas lord Mountbatten – nimekas Briti mereväelane ja riigimees, viimane Briti kindralkuberner Indias – teda 11aastasena kaks korda. Smythi advokaat ütles ajalehele, et tema klient alustab mitme riikliku institutsiooni vastu kohtuteed, süüdistades neid hoolimatuses ja oma hoolduskohuste mittetäitmises. Varem on meedias kirjutatud, et mitmed Kincora endised asukad on väitnud, et neid toimetati Mountbatteni lossi Classiebown Castle'isse tema mängukannideks.