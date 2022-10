ÕL VIDEO | Mis läks viltu? Tantsusaate väljalangejad Mairold Millert ja Kadri Tali: televaataja otsustab, keda tahetakse näha – need polnud meie

Pühapäeva õhtul selgus, et saate „Tantsud tähtedega“ esimesteks väljalangejateks on Kadri Tali ja Mairold Millert. „Ei läinudki midagi viltu. Meil oli väga põhjalik kava. Me võib-olla tegime seal väikeseid vigu – kõik tegid vigu – aga lõppude lõpuks otsustab televaataja, et keda tahetakse veel näha. Need ei olnud meie,“ sõnab tantsutreener Mairold Millert. Kas Kadri Tali plaanib siiski tantsimisega edasi jätkata või viskab naine tantsukingad igaveseks varna?