Peaminister Kaja Kallas järelehüüdes Jüri Arrakule: tema maali all töötan iga päev Stenbocki majas

„See maal, mille all iga päev oma kabinetis Stenbocki majas töötan ja mida veel septembris Narva linnavolikogu liikmetega imetlesime, on Jüri Arraku „Käskude saamine.“

Sellel maalil on väga huvitav saamislugu, mille rääkis mulle Mart Laar.

Kui valitsus 2000. aastal Stenbocki majja kolis, telliti peaministri kabinetti maal just Arrakult. Arrak aga polnud kindel, mida maalida, ja küsis toonaselt peaministrilt Laarilt, kas võib teda inspiratsiooni saamiseks tööd tegemas jälgida.

Ja päeva lõpuks ütles, et nüüd ta teab, mis maalile tuleb. Sest peaministri töö olevat selline, et kogu aeg tuleb kuskilt uusi ja täiesti erinevaid probleeme ja ülesandeid, mis vajavad lahendamist, ning see kõik tuleb omakorda ka edasi viia inimesteni.