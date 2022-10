Kai Arrak: „Võib kõlada õõnsalt, aga minu jaoks oli Jüri lahkumine ilus ja armas. Oma voodis. Mitte aheldatuna kuskil haiglas voolikute külge.“

„Jüri lahkus meie seast varahommikul oma kodus, oma voodis raamatut lugedes, kui ta süda jäi lihtsalt seisma. Võib öelda, et see oli lihtsalt üks hingetõmme, kui ma praktiliselt sekundi pealt sain aru, et nüüd ongi kõik,“ kirjeldab abikaasa Kai Arrak hetke, kui ta mõistis, et tema ning Eesti ühe kuulsama ja omapärasema maalikunstniku ja graafiku Jüri Arraku ühised maised teed on saanud lõpu.