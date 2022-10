Hollandi kroonprintsessi Amalia elu on ohus!

Hollandi kuningas Willem-Alexander ja kuninganna Maxima tegid oma riigivisiidil Rootsi emotsionaalse avalduse. Nad tunnistasid, et nende kolmest tütrest vanim, kroonprintsess Catharina-Amalia on tugevdatud järelevalve all. Normaalsest tudengielust pole sügisel ülikooliõpinguid alustanud printsessil juttugi. „Ta ei saa majastki lahkuda,“ tunnistas murelik ema.