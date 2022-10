Värske kõmusari: Charles üritas oma ema troonilt kangutada!

Netflixi menusari „The Crown“ ehk „Kroon“ on langenud terava kriitika alla ja Charles III sõbrad kutsuvad üldsust üles seda boikottima. Sarja uuel hooajal näidatakse, kuidas Charles üritas kroonprintsina oma kuningannast ema troonilt kangutada - sõprade sõnul on see lausvale.