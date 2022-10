FOTOD | Miljonärist Stockmanni „maskott“ Jose Corominas avas personaalnäituse, kus kullaga pole koonerdatud

Kinnisvaraärimehest miljonär Jose Corominas, keda kutsutakse ka Stockmanni „maskotiks“ ja kes on elanud kolmkümmend aastat Tallinnas, avas Stockmanni viiendal korrusel oma personaalnäituse „Linnamees ja park“. Maalid on kaunistatud kuldlehtedega. Ärimehel on traditsioon juua igal hommikul Stockmannis kohvi ja sestap teda helitavalt maskotiks kutsutaksegi.

