Eesti suursaadik Moskvas Margus Laidre: „Putini jaoks on sõda omandanud piibellikud mõõtmed ja seetõttu ollaksegi vajaduse korral valmis ka ennast hävitama.“

„Kui me räägime, et Venemaa peaks riigina kaduma või lagunema, siis me peame väga hoolikalt mõtlema, mida me õigupoolest soovime. Kui nüüd Venemaa – oletame teoreetiliselt – laguneb mitmeks väiksemaks Venemaaks, siis on küsimus, kellele jäävad tuumarelvad, mis on praegu üle maa laiali. Kas see on meile kasulik väljavaade, et meist idas on kümme Venemaad, igaühel tuumarelv, ning nad võtavad mõõtu omavahel ja teistega,“ arutleb Margus Laidre, Eesti suursaadik Venemaal.