Evelin Võigemast: audioraamatute sisselugemine on keeruline töö

Võigemast selgitas „Ringvaates“, et enne seda, kui ta aasta tagasi „Kus laulavad langustid“ sisse luges, polnud ta teost ise veel lugenud. „Aga mul oli juba mõni sõbranna selleks hetkeks lugenud, seega ma teadsin laias laastus, millega tegu,“ ütles ta ja lisas, et see on üsna kaasahaarav lugu ühest tüdrukust ja tema sirgumisest naiseks.