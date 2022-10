TÄHED JA TÄHEKESED | Martin Helme tütar Helena: minu perekonnanime kuuldes inimesed hetkeks kohkuvad

Helena kirjeldab end kui rõõmsameelset ja seltskondlikku inimest, kellele meeldib end proovile panna. „Tunnen, et kõige vanema õena mul on ka hoolitsev instinkt. Olen aru saanud, et mul on väga omapärane huumorimeel, mistõttu öeldakse tihti, et minuga juba igav ei hakka. Ma ei karda võtta riske, sest ikka on ju nii, et kes ei riski, see šampanjat ei joo!