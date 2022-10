Hollandi troonipärija ei saa enam ähvarduste tõttu üliõpilaselamus viibida

Hollandi kuningas ja kuninganna tegid oma vanema tütre printsess Amalia kohta murettekitava ja emotsionaalse avalduse. Nad paljastasid, et 18aastane printsess ei ela enam Amsterdami üliõpilaselamus, kuna teda on ähvardatud. Hollandi troonipärija õpib ülikoolis, kuid tema turvalisuse huvides viibib ta nüüdsest majas vaid selleks, et loengutes osaleda.