KAS OLED TALVEKS VALMIS? Gerli Padar õpetab, kuidas end algaval külmal hooajal vormis hoida

Gerli Padar on tõeline spordifänn, kes kasutab iga võimalust, et olla füüsiliselt aktiivne. „Kõige olulisem on loomulikult liikumine,“ selgitab ta. „Ma olen näiteks oma noorema tütre kõrvalt, kes on nüüd kaheksa-aastane, suusatamas käinud. Talvel kindlasti ka uisutan.“