HÄKKERITE KÜÜSIS! Kätriin Kübar: konto võeti üle eriti rõvedal viisil ja mu sissetulek langes koheselt

Koit Toome, Hanna-Liina Võsa, Desiree Mumm – need on vaid mõned näited kuulsustest, kelle Instagrami või Facebooki konto on olnud häkitud ja kes on näinud kurja vaeva, et oma konto taastada ning jälgijad tagasi saada. Nüüd on häkkerite turmtule alla sattunud tuntud suunamudijad, kelle jaoks on Instagrami konto ka otsene elatusallikas, sest raha tuleb firmadega tehtud koostöödest. Viimase seitsme päeva jooksul on aga lausa kahe tippmõjuisiku kontod kaaperdatud – vastu taevast lendasid nii nende avalik päevik kui ka tuhandete eurode väärtuses koostöid. „Minu jaoks tuli see eriti halval ajal, sest ma olin teinud just lõpparve oma põhitöökohal JJ Street tantsukoolis, kuna sotsiaalmeedia töö kasvas niivõrd üle pea. Sisuliselt jäingi minuti pealt töötuks,” nendib Kätriin Kübar (31).