KARJE ÜKSINDUSEST: Queen avaldas Freddie Mercury senikuulmata laulu

„Face It Alone“ sai linti 1989. aasta albumi „The Miracle“ salvestamise käigus. BBC Radio 2 lasi haruldase pala esmakordselt eetrisse sel neljapäeval.

„Leidsime Freddielt väikese pärli, mille olime unustanud,“ ütles juunis Queeni trummar Roger Taylor. „See on imeline, tõeline leid. See on väga kirglik pala.“