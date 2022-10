HÜVA NÕU | Enneta sügismasendust kolme lihtsa õnneharjutusega

Ilmselt teab enamik inimesi, et sügis on aeg, mil lisada oma toidulauale ekstra kogus vitamiine, et immuunsüsteem eesootavaks talveks tugevaks muuta. Teatavasti soosib just pimeduse ja külma saabumine ka meeleolu langust. Seega samamoodi, nagu hoolitseme füüsilise keha eest, peaksime turgutama sügise hakul ka oma vaimset tervist, valides teadlikult oma mõtteviisi ja treenides õnnelihast. Õnnekoolitaja Dalí Karat jagab selleks kolme mõnusat õnneharjutust.